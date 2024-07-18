Война — день 876: россияне готовят новые штурмовые группы для Волчанска и давят на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступательные действия на ряде направлений на востоке Украины с активным применением авиаударов. Наиболее жесткие сражения происходят на Покровском и Торецком направлениях. Кроме того, согласно данным ВСУ, оккупанты намерены активизироваться на Харьковском направлении и готовят новые штурмовые группы для того, чтобы вновь попытаться захватить Волчанск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Киеве был слышен взрыв в Дарницком районе, из-за чего сообщалось о пожаре из-за падения обломков. В КГГА позже сообщили, что спасатели пожара так и не нашли, поэтому прочесывания района продолжается.

О том, что происходило 15 июля, читайте по ссылке: Война — день 873: бои по всей линии фронта не утихают, несмотря на невыносимую жару

С ситуацией в Украине за 16 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 874: россияне активизировались еще на двух направлениях и испытывают полуторатонные авиабомбы

О новостях и событиях 17 июля мы рассказывали здесь: Война — день 875: ВСУ отступили из двух населенных пунктов, а у россиян истощаются запасы техники