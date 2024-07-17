Россияне готовятся к атакам: в ВСУ рассказали тревожные новости для одного из направлений, названо место (карта)

Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны

Российские оккупанты пытаются провести перегруппировку своих штурмовых групп в районе населенного Глубокое Харьковской области, где идут бои. Также враг осуществляет подготовку штурмовых групп к атакам в Волчанске.

Об этом сообщили на Facebook-старанице "Оперативно-тактичне угрупування "Харків". Отмечается, что за прошедшие сутки в Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

"С начала текущих суток подразделения Сил обороны отбили пять вражеских атак. Еще три боестолкновения по состоянию на утро продолжались", — говорится в сообщении.

Глубокое и Волчанск на карте

Учитывая подготовку захватчиков к новым штурмам и атакам, наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны.

"Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный удар, 20 авиационных ударов (45 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное. Также враг нанес 49 ударов дронами-камикадзе и совершил 446 обстрелов", — рассказали военные.

Потери врага составили 102 человека. На этом направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 3 танка, 1 противотанковое средство, 7 артсистем, 10 автомобилей, 2 единицы специальной техники, 38 БПЛА. Уничтожены 49 укрытий и 2 пункта хранения БК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть вероятность, что российские оккупанты начнут использовать против Харькова авиабомбы весом в тонну и даже в полторы тонны.