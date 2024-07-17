Росіяни готуються до атак: у ЗСУ розповіли тривожні новини для одного з напрямків, названо місце (мапа)

Наші війська продовжують заходи щодо посилення стійкості оборони

Російські окупанти намагаються провести перегрупування своїх штурмових груп у районі населеного Глибокого Харківської області, де йдуть бої. Також ворог здійснює підготовку штурмових груп до атак у Вовчанську.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Оперативно-тактичне угрупування "Харків". Зазначається, що минулої доби в Харківському напрямку сталося сім бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

"З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак. Ще три бойові зіткнення станом на ранок тривали", — йдеться в повідомленні.

Глибоке та Вовчанськ на карті

Враховуючи підготовку загарбників до нових штурмів та атак, наші війська продовжують заходи щодо посилення стійкості оборони.

"Ворог наніс в напрямку позицій наших військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне. Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів", — розповіли військові.

Втрати ворога склали 102 особи. На цьому напрямку противник втратив знищеними та пошкодженими 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА. Знищено 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ймовірність, що російські окупанти почнуть використовувати проти Харкова авіабомби вагою тонну і навіть півтори тонни.