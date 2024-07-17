Война — день 875: ВСУ отступили из двух населенных пунктов, а у россиян истощаются запасы техники

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление и особую активность проявляют на Покровском и Кураховском направлениях и местами достигают успехов. Например, украинским войскам пришлось отойти из Урожайного и Крынок, поскольку оборону там стало вести невозможно. Активные темпы штурмов все же сказываются на арсенале россиян, что приводит к появлению признаков истощения критически важной техники, серди которых основная "рабочая лошадка" пехоты БМП-2.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов и еще 500 тысяч будет передано до конца года, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль

00:00 В Крыму случился блэкаут. Сообщается, что Евпатория осталась без света.

О новостях и событиях 14 июля мы рассказывали здесь: Война — день 872: Россия хочет открыть новый фронт и собирается проводить масштабную мобилизацию

О том, что происходило 15 июля, читайте по ссылке: Война — день 873: бои по всей линии фронта не утихают, несмотря на невыносимую жару

С ситуацией в Украине за 16 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 874: россияне активизировались еще на двух направлениях и испытывают полутаратонные авиабомбы