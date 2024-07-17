Рус

Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ і особливу активність виявляють на Покровському та Курахівському напрямах та місцями досягають успіхів. Наприклад, українським військам довелося відійти з Урожайного та Кринок, оскільки оборону там стало вести неможливо. Активні темпи штурмів все ж таки позначаються на арсеналі росіян, що призводить до появи ознак виснаження критично важливої техніки, серед яких основна "робоча конячка" піхоти БМП-2.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Україна отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів та ще 500 тисяч буде передано до кінця року, повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

00:00 У Криму стався блекаут. Повідомляється, що Євпаторія залишилася без світла.

Про новини та події 14 липня ми розповідали тут: Війна — день 872: Росія хоче відкрити новий фронт і збирається проводити масштабну мобілізацію

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте за посиланням: Війна — день 873: бої по всій лінії фронту не вщухають, попри нестерпну спеку

З ситуацією в Україні за 16 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 874: росіяни активізувалися ще на двох напрямках та випробовують півторатонні авіабомби

Теги:
#Україна #Росія #Війна