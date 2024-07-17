Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ і особливу активність виявляють на Покровському та Курахівському напрямах та місцями досягають успіхів. Наприклад, українським військам довелося відійти з Урожайного та Кринок, оскільки оборону там стало вести неможливо. Активні темпи штурмів все ж таки позначаються на арсеналі росіян, що призводить до появи ознак виснаження критично важливої техніки, серед яких основна "робоча конячка" піхоти БМП-2.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Україна отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів та ще 500 тисяч буде передано до кінця року, повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

00:00 У Криму стався блекаут. Повідомляється, що Євпаторія залишилася без світла.

Про новини та події 14 липня ми розповідали тут: Війна — день 872: Росія хоче відкрити новий фронт і збирається проводити масштабну мобілізацію

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте за посиланням: Війна — день 873: бої по всій лінії фронту не вщухають, попри нестерпну спеку

З ситуацією в Україні за 16 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 874: росіяни активізувалися ще на двох напрямках та випробовують півторатонні авіабомби