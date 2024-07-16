Війна — день 874: росіяни активізувались ще на двох напрямках і випробовують півтаратонні авіабомби

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не припиняються вже протягом 874 діб, а росіяни продовжують активно тиснути одразу на декількох ділянках фронту, зосереджуючи основні зусилля на Донеччині. Помітно стала активізація загарбників також на Купʼянському та Сіверському напрямах. У цей же час від ударів авіабомб потерпають не тільки прифронтові міста, адже до передмістя Харкова може долітати півторатонна ФАБ-1500, яку окупанти зараз тестують. Тож умовах постійної адаптації армії РФ та її економіки до війни важливо донести Росії, що шансів на перемогу у неї немає у будь-якому випадку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 Залишки ворожих БПЛА спостерігаються між Черкаською та Київською областями, рухаючись у бік Вінницької.

1:00 БПЛА рушили до Полтавської області. Попереджається про загрози для Миргорода та Полтави

00:00 Над Україною спостерігається рух ударних дронів "Шахед", які фіксуються у напрямку Дніпра та Ізюму. Зокрема, над дніпропетровською областю один БПЛА вже було ліквідовано.

З ситуацією в Україні за 13 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 871: Україна готується приймати F-16, а Росія націлилася на нові греблі

Про новини та події 14 липня ми розповідали тут: Війна — день 872: Росія хоче відкрити новий фронт і збирається проводити масштабну мобілізацію

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте за посиланням: Війна — день 873: бої по всій лінії фронту не вщухають попри нестерпну спеку