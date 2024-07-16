Завод виробляє продукцію для енергетичної та інших галузей російської промисловості

У російській Курській області ніч перестала бути нудною, оскільки там спалахнула пожежа на місцевому заводі. Місцева влада, як і завжди, звинувачує в усіх проблемах Україну.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зокрема, Baza пише, що в населеному пункті Коренево сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури.

Зазначається, що вогонь поширився на площі 400 квадратних метрів, проте працівників встигли евакуювати до прибуття пожежників. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Кореневський завод НВА виготовляє продукцію для різних галузей промисловості, включаючи енергетику.

За даними місцевої влади, причиною займання нібито став "український коптер", який скинув вибухівку на територію заводу. Варто зазначити, що від Коренево до найближчої точки на українському кордоні не менше 20 кілометрів і у світі існує дуже небагато моделей коптерів, які б могли діяти на подібних відстанях.

Як повідомлялося раніше, вранці 13 липня сталася масштабна пожежа на нафтобазі в Ростовській області. За даними джерел "Телеграфа", ця атака була здійснена фахівцями СБУ.