Завод производит продукцию для энергетической и других отраслей российской промышленности

В российском Курской области ночь перестала быть скучной, поскольку там вспыхнул пожар на местном заводе. Местные власти, как и всегда, обвиняют во всех проблемах Украину.

Об этом сообщают российские telegram-каналы. В частности Baza пишет, что в населенном пункте Коренево произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры.

Отмечается, что огонь распространился на площади в 400 квадратных метров, однако работников успели эвакуировать до прибытия пожарных. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Кореневский завод НВА производит продукцию для разных отраслей промышленности, включая энергетику.

По данным местных властей, причиной возгорания якобы стал "украинский коптер", который сбросил взрывчатку на территорию завода. Стоит отметить, что от Корнево до ближайшей точки на украинской границе не менее 20 километров и в мире существует очень немного моделей коптеров, которые могли бы действовать на подобных расстояниях.

Как сообщалось ранее, утром 13 июля произошел масштабный пожар на нефтебазе в Ростовской области. По данным источников "Телеграфа", эта атак была совершена специалистами СБУ.