Война — день 874: россияне активизировались еще на двух направлениях и испытывают полутаратонные авиабомбы

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не прекращаются уже 874 суток, а россияне продолжают активно давить сразу на нескольких участках фронта, сосредотачивая основные усилия на Донетчине. Заметно стала активизация захватчиков также на Купянском и Северском направлениях. В это же время от ударов авиабомб страдают не только прифронтовые города, ведь до пригорода Харькова может долетать полуторатонная ФАБ-1500, которую оккупанты сейчас тестируют. Поэтому в условиях постоянной адаптации армии РФ и ее экономики к войне важно донести до России, что шансов на победу у нее нет в любом случае.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Над Украиной наблюдается движение ударных дронов "Шахед", которые фиксируются в направлении Днепра и Изюма. В частности, над днепропетровской областью один БПЛА уже был ликвидирован.

С ситуацией в Украине за 13 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 871: Украина готовится принимать F-16, а Россия нацелилась на новые дамбы

О новостях и событиях 14 июля мы рассказывали здесь: Война — день 872: Россия хочет открыть новый фронт и собирается проводить масштабную мобилизацию

О том, что происходило 15 июля, читайте по ссылке: Война — день 873: бои по всей линии фронта не утихают, несмотря на невыносимую жару