Втрати поповнити вже неможливо. У росіян закінчуються запаси БМП

Процес тільки починається, але надія є

У той час як Україна отримує нові бойові машини піхоти "Мардер", окупанти, схоже, втратили одну зі своїх основних БМП. І замінити цю втрату їм просто нема чим, оскільки ця техніка більше не виробляється.

Так, OSINT-дослідник Річард Верекер зазначив, що останнім часом різко знизилася частка втрат російських БМП-2, при цьому різко зросли втрати БМП-3. Не виключено, що це може говорити про перший етап вичерпання запасів БМП-2 у Росії.

"Росія втратила понад 2700 БМП, втрати яких візуально підтверджені. А цього місяця незвичайно великі втрати становлять БМП-3, і набагато менші, ніж зазвичай, втрати БМП-1 і 2. Поки що цього місяця РФ втратила 30 БМП", — зазначає Річард Верекер.

На думку офіцера Армії оборони Ізраїлю та військового експерта Ігала Левіна, хоча говорити з упевненістю поки що й рано, але це може стати початком виснаження запасів БМП-2. Ця техніка є основною "робочою конячкою" ЗС РФ, яка, проте, вже не виробляється і рано чи пізно приречена на вимирання.

Справді, виробництво БМП-2 було припинено у 2008 році, а загалом їх встигли виробити понад 11 тисяч одиниць. Вдвічі більше – понад 20 тисяч, було вироблено БМП-1, яких у військах РФ також стає менше, а серійне виробництво завершилося ще 1983-го.

Найбільш імовірною заміною БМП-2 стане наступна модель у лінійці, БМП-3, яка виробляється досі. Щоправда, за даними за 2023 рік обсяг її виробництва може виявитися значно меншим, ніж втрати – близько 200 одиниць на рік.

Також БМП-3 має низку недоліків, які ЗСУ успішно використовують проти неї, це:

двигун був перенесений з передньої частини БМП у задню, що зменшило на дві людини місткість десантного відсіку і зробило залишення машини для них небезпечнішим. Так, при встановленні двигуна спереду — дверцята безпечного виходу десанту розташовувалися ззаду, тепер бійці роблять це через люк у даху, що загрожує їх загибелью при виході з техніки;

дизельний двигун УТД-29, встановлений на БМП-3, досить ненадійний, найчастіше відбувається руйнування кілець ущільнювачів на ковпачках форсунок, що призводить до змішування масла з паливом;

наявність у БМП 100-мм гармати підвищує її озброєність, але при пробитті броні детонація потужних снарядів усередині бронемашини не залишає екіпажу та десанту шансів на виживання;

недостатня броня, особливо бічна, здатна протистояти максимум 127 мм пулі. Та й лобова броня не завжди витримає влучення 25 або 30 мм снаряда. А посилення броні збільшує вагу і, як наслідок, веде до ще більшої кількості поломок двигуна.

Як повідомлялося раніше, на початку вторгнення на озброєнні ЗС РФ перебували менше 500 БМП-3, а їхнє єдине виробництво на Курганмашзаводі дає 140-200 одиниць на рік. У цьому росіяни втратили щонайменше 335 їх.