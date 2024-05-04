У Росії закінчуються БМП-3? Фахівці помітили цікаву деталь

Найкращіх російських бойових машин стає все менше

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, що веде до зниження чисельності їхнього угруповання в Україні. При цьому важкі втрати вони зазнають у бронетехніці, особливо в новітній, як БМП-3.

Так, OSINT-дослідник Jompy за допомогою аналізу супутникових знімків порахував кількість бронетехніки, яка перебуває на ремонті та відновленні на російських бронетанкових ремонтних заводах (БТРЗ). Як виявилося, із 3822 одиниць техніки 486 було розібрано на запчастини.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін відзначив дві особливості — мала кількість застарілої колісної техніки, в основному на ремонті техніка гусенична, і друга — велика питома вага БМП-3, що ремонтуються, найсучаснішої техніки даного типу.

Так, на частку колісної техніки у вигляді БТР-50/60/70/80 і БРДМ припадають 450 одиниць техніки або всього 12% від загальної кількості. Левін трактує це як вичерпання практично всієї техніки цього типу у російській армії. При цьому навіть гусеничних МТ-ЛБ яких було випущено до 55 тисяч одиниць у ремонті всього 24, правда тут швидше йдеться про те, що цю техніку, яка не має особливої броні, просто знищують і ремонтувати просто нічого.

Кількість військової техніки РФ на ремонтних заводах

Найбільше на ремонті БМП всіх типів і танків – 1917 і 1109 одиниць відповідно. Причому найсучасніших БМП-3 знаходиться у ремонті 99 одиниць. Дана гусенична техніка, прийнята на озброєння в 1987 році має потужне озброєння — гармати калібру 100 і 30 мм, і найкращу броню з усіх російських бойових машин піхоти.

При цьому, за даними авторитетної військової збірки Military Balance, на початку вторгнення на озброєнні ЗС РФ перебували менше 500 БМП-3, а їх єдине виробництво на Курганмашзаводі дає 140-200 одиниць на рік. При цьому, за даними сайту військової аналітики Oryx, росіяни втратили не менше 335 з них.

"Таким чином, сотня БМП-3, що знаходяться на заводі, представляють вкрай значну частину БМП-3, що залишилися", — резюмує Ігаль Левін.

У той же час техніка стандартів НАТО навіть після численних пошкоджень різними засобами поразки здатна повернутися до ладу у разі її евакуації та ремонту.