У России заканчиваются БМП-3? Специалисты заметили интересную деталь

Самой лучшей российской боевой машины становится все меньше

Российские оккупанты продолжают нести большие потери, что ведет к снижению численности их группировки в Украине. При этом тяжелые потери они несут в бронетехнике, особенно в новейшей, вроде БМП-3.

Так, OSINT-исследователь Jompy при помощи анализа спутниковых снимков посчитал количество бронетехники, находящейся на ремонте и восстановлении на российских бронетанковых ремонтных заводах (БТРЗ). Как оказалось, из 3822 единиц техники 486 были разобраны на запчасти.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил две особенности – малое количество устаревшей колесной техники, в основном на ремонте техника гусеничная, и второе — большой удельный вес ремонтируемых БМП-3, самых современной техники данного типа.

Так, на долю колесной техники в виде БТР-50/60/70/80 и БРДМ приходятся 450 единиц техники или всего 12% от общего количества. Левин трактует это как исчерпание практически всей техники данного типа в российской армии. При этом даже гусеничных МТ-ЛБ которых было выпущено до 55 тысяч единиц в ремонте всего 24, правда тут скорее идет речь о том, что данную технику, не имеющую особой брони, обычно просто уничтожают и ремонтировать просто нечего.

Количество военной техники РФ на ремонтных заводах

Больше всего же на ремонте БМП всех типов и танков – 1917 и 1109 единиц соответственно. Причем самых современных БМП-3 находится в ремонте 99 единиц. Данная гусеничная техника, принятая на вооружение в 1987-м году имеет мощное вооружение – пушки калибра 100 и 30 мм, и лучшую броню из всех российских боевых машин пехоты.

При этом по данным авторитетного военного сборника Military Balance в начале вторжения на вооружении ВС РФ находились менее 500 БМП-3, а их единственное производство на Курганмашзаводе дает 140-200 единиц в год. При этом по данным сайта военной аналитики Oryx, русские потеряли не менее 335 из них.

"Таким образом, сотня находящихся на заводе БМП-3 представляют крайне значительную часть оставшихся БМП-3", — резюмирует Игаль Левин.

В то же время техника стандартов НАТО даже после многочисленных повреждений разными средствами поражения способна вернуться в строй в случае ее эвакуации и ремонта.