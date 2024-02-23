"Редкий зверь": на фронте заметили интересную бельгийскую БМП (видео)

Точное количество такой техники на фронте неизвестно

Украина получает многочисленную бронированную технику от разных стран, в частности от европейских, среди которых Германия, Британия, Бельгия. С последней Украины была передана БМП AIFV-B-C25. Под такой маркировкой она проходит в нидерландских и бельгийских войсках. Это боевая бронированная машина для перевозки десанта.

Видео с БМП разместил военный обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что это "редкий зверь" и она эффективна против легкобронированных целей и вражеской пехоты. Добавим также, что эту машину подмечают индексом YPR-765. Базой для создания стала американская бронированная машина M113A1.

Характеристики AIFV-B-C25

Вооружение:

25-мм пушка Oerlikon KBA B02, пушка имеет дневной и ночной прицелы, основной боекомплект 180 снарядов (105 бронебойных и 75 осколочно-фугасных).

пулемет FN MAG калибром 7.62 мм

дымовой гранатомет

Экипаж – три человека

Десант – семь пехотинцев, выход через задний борт, для стрельбы изнутри есть специальная амбразура.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получит от Швеции не только БМП ранее обещанные, но и 10 катеров для того, чтобы патрулировать реки и прибрежную зону. Они могут быть не только разведчиками, но и вести боевые действия.