На запит Зеленського: Нідерланди терміново передадуть Україні партію БМП

Точна кількість бойових машин, які будуть передані Україні, не розкривається

Нідерланди на запит президента України Володимира Зеленського нададуть Україні партію бойових машин піхоти YPR-765. Це адаптована версія американської бронемашини AIFV, яка є фактичною копією бронетранспортера М113А1.

Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. Інформацію про надання бронетехніки підтвердили у Міністерстві оборони України.

"Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну", – написала Оллонгрен.

Точна кількість бойових машин, які будуть передані Україні, не розкривається. Відомо, що загалом з початку війни України проти російських терористів Нідерланди передали ЗСУ не менше 207 одиниць БМП даного типу.

Раніше представник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що найближчими тижнями Вашингтон зробить кілька оголошень про надання військової допомоги Україні. Штати продовжать надалі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Допомога від США знову надається після кількамісячної затримки через політичні дебати. У результаті Палата представників та Сенат проголосували за виділення майже 61 млрд доларів на допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скоро Україна отримає F-16 від Данії. Постачання літаків очікується протягом місяця.