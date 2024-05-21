Укр

По запросу Зеленского: Нидерланды срочно передадут Украине партию БМП

Автор
Антон Корж Антон Корж
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YPR-765 – нидерландская версия американской БМП М113 Новость обновлена 21 мая 2024, 04:38
YPR-765 – нидерландская версия американской БМП М113. Фото Социальные сети

Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается.

Нидерланды по запросу президента Украины Владимира Зеленского предоставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765. Это адаптированная версия американской бронемашины AIFV, которая является фактической копией бронетранспортера М113А1.

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Информацию о предоставлении бронетехники подтвердили в Министерстве обороны Украины.

"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали вклад в Украину", — написала Оллонгрен.

Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается. Известно, что всего с начала войны Украины против российских террористов Нидерланды передали ВСУ не менее 207 единиц БМП данного типа.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что в ближайшие недели Вашингтон сделает несколько объявлений о предоставлении военной помощи Украине. Штаты продолжат поддерживать Украину в войне против России.

Помощь от США снова оказывается после нескольких месяцев задержки из-за политических прений. В результате Палата представителей и Сенат проголосовали за выделение почти 61 млрд долларов в помощь Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скоро Украина получит F-16 от Дании. Снабжение самолетов ожидается в течение месяца.

Теги:
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