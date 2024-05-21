По запросу Зеленского: Нидерланды срочно передадут Украине партию БМП

Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается.

Нидерланды по запросу президента Украины Владимира Зеленского предоставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765. Это адаптированная версия американской бронемашины AIFV, которая является фактической копией бронетранспортера М113А1.

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Информацию о предоставлении бронетехники подтвердили в Министерстве обороны Украины.

"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали вклад в Украину", — написала Оллонгрен.

Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается. Известно, что всего с начала войны Украины против российских террористов Нидерланды передали ВСУ не менее 207 единиц БМП данного типа.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что в ближайшие недели Вашингтон сделает несколько объявлений о предоставлении военной помощи Украине. Штаты продолжат поддерживать Украину в войне против России.

Помощь от США снова оказывается после нескольких месяцев задержки из-за политических прений. В результате Палата представителей и Сенат проголосовали за выделение почти 61 млрд долларов в помощь Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скоро Украина получит F-16 от Дании. Снабжение самолетов ожидается в течение месяца.