По запросу Зеленского: Нидерланды срочно передадут Украине партию БМП
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Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается.
Нидерланды по запросу президента Украины Владимира Зеленского предоставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765. Это адаптированная версия американской бронемашины AIFV, которая является фактической копией бронетранспортера М113А1.
Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Информацию о предоставлении бронетехники подтвердили в Министерстве обороны Украины.
"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали вклад в Украину", — написала Оллонгрен.
Точное количество боевых машин, которые будут переданы Украине, не раскрывается. Известно, что всего с начала войны Украины против российских террористов Нидерланды передали ВСУ не менее 207 единиц БМП данного типа.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что в ближайшие недели Вашингтон сделает несколько объявлений о предоставлении военной помощи Украине. Штаты продолжат поддерживать Украину в войне против России.
Помощь от США снова оказывается после нескольких месяцев задержки из-за политических прений. В результате Палата представителей и Сенат проголосовали за выделение почти 61 млрд долларов в помощь Украине.
Ранее "Телеграф" сообщал, что скоро Украина получит F-16 от Дании. Снабжение самолетов ожидается в течение месяца.