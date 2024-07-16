Потери восполнить уже невозможно. У россиян заканчиваются запасы БМП

Процесс только начинается, но надежда есть

В то время как Украина получает новые боевые машины пехоты "Мардер", оккупанты похоже, лишились одной из своих основных БМП. И заменить эту потерю им попросту нечем, поскольку эта техника больше не производится.

Так, OSINT-исследователь Ричард Верекер отметил, что за последнее время резко снизилась доля потерь российских БМП-2, при этом резко выросли потери БМП-3. Не исключено, что это может говорить о первом этапе исчерпания запасов БМП-2 у России.

"Россия потеряла более 2700 БМП, потери которых визуально подтверждены. А в этом месяце необычно большие потери составляют БМП-3, и гораздо меньшие, чем обычно, потери БМП-1 и 2. Пока в этом месяце РФ потеряла 30 БМП", — отмечает Ричард Верекер.

По мнению офицера Армии обороны Израиля и военного эксперта Игала Левина, хотя говорить с уверенностью пока и рано, но это может стать началом истощения запасов БМП-2. Эта техника является основной "рабочей лошадкой" ВС РФ, которая, тем не менее, уже не производится и рано или поздно обречена на вымирание.

Действительно, производство БМП-2 было прекращено в 2008 году, а всего их успели произвести более 11 тысяч единиц. Вдвое больше – свыше 20 тысяч, было произведено БМП-1, которых в войсках РФ также становится меньше, а серийное производство завершилось еще в 1983-м.

Наиболее вероятной заменой БМП-2 станет следующая модель в линейке, БМП-3, которая производится до сих пор. Правда по данным за 2023-й год объем ее производства может оказаться куда меньшим чем потери – около 200 единиц в год.

Также БМП-3 имеет ряд недостатков, которые ВСУ успешно используют против нее, это:

двигатель был перенесен из передней части БМП в заднюю, что уменьшило на два человека вместимость десантного отсека и сделало покидание машины для них более опасным. Так, при установке двигателя спереди — дверца безопасного выхода десанта располагалась сзади, теперь бойцы делают это через люк в крыше, что грозит их поражением при выходе из техники;

дизельный двигатель УТД-29, установленный на БМП-3, довольно ненадежен, чаще всего происходит разрушение уплотни­тельных колец на колпачках форсунок, что приводит к смешиванию масла с топливом;

наличие у БМП 100-мм пушки повышает ее вооруженность, но при пробитии брони детонация мощных снарядов внутри бронемашины не оставляет экипажу и десанту шансов на выживание;

недостаточная броня, особенно боковая, способная противостоять максимум 12,7 мм пуле. Да и лобовая броня не всегда выдержит попадание 25 или 30 мм снаряда. А усиление брони увеличивает вес и, как следствие, ведет к еще большему числу поломок двигателя.

Как сообщалось ранее, в начале вторжения на вооружении ВС РФ находились менее 500 БМП-3, а их единственное производство на Курганмашзаводе дает 140-200 единиц в год. При этом русские потеряли не менее 335 из них.