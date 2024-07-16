Германия передала Украине еще Marder: на что способна эта БМП (видео)

БМП на гусеничном ходу создавалась, чтобы соответствовать характеристикам танка Leopard 1

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины получили от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще 20 БМП Marder. Среди переданной техники также машины для разминирования, эвакуации поврежденных танков и мостоукладчика.

Об этом пишет Merkur. В общей сложности количество БМП Marder, поставленных из ФРГ в Украину, возросло до 120. В Украине они стоят, в частности, на вооружении Десантно-штурмовых войск.

Боевая машина пехоты Marder 1 разработана во время холодной войны. Помимо 20-миллиметровой бортовой пушки и пулемета MG3, БМП Marder 1 также имеет систему запуска дымовой шашки. В Marder встроен тепловизор, позволяющий использовать автомобиль день и ночь, а также при любых погодных условиях.

Скорее всего, Украине передали восстановленные БМП Marder версии 1A3. Их передача была запланирована как раз на 2024 год. Боевая машина пехоты Marder 1A3, вариант машины, используемой с 1989 года, Украина должна была получить восстановленные машины с модернизацией. К примеру, Marder 1A3 оснащены встроенными лазерными дальномерами. В общей сложности БМП развивает 65 км/ч, а экипаж составляет 3 человека плюс 6 человек десанта.

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