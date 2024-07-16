Від сіл практично нічого не залишилося: ЗСУ відступили з Кринок та Урожайного

Відведення військ відбулося з метою збереження особового складу

Українські військові вийшли із двох населених пунктів. Обидва нині практично зруйновані, тому утримувати їх більше було сенсу.

Про це повідомили "Телеграфу" обізнані джерела у Генштабі. Йдеться про Кринки (у Херсонській області) та Урожайному (Донецька область).

Ситуація в Кринках була й без того напруженою через необхідність здійснювати постачання військ на лівому березі через Дніпро, проте нині село було практично зруйноване, а тому тримати там оборону не стало сенсу.

Подібна ситуація також відбулася і в Урожайному, де позиції були зруйновані під час тривалих боїв і стали більш непридатними для ведення оборони.

Співрозмовник зазначив, що задля збереження життя українських військових було ухвалено рішення відступити на вигідніші позиції.

Варто зазначити, що Урожайне було окуповане російськими військами на початку російського вторгнення, а загарбники увійшли туди ще 7 березня 2022 року. Проте під час контрнаступу влітку 2023 року його повернули під контроль України силами 35-ї бригади морської піхоти.

Кринки перебували під російською окупацією з 24 лютого 2022 року, проте після руйнування росіянами Каховської ГЕС у серпні 2023 року село було тимчасово затоплено, що дозволило українським військовим зайняти там оборону. Попри чисельну перевагу окупантів, ЗСУ вдавалося тримати оборону з жовтня 2023 року.

Як повідомлялося раніше, Сили спеціальних операцій знищили 15 човнів росіян у Херсонській області. З’явилося ефектне відео винищення ворожих плавзасобів.