Жодна не вціліла: півтора десятка російських човнів знищено на Херсонщині, ефектне відео

Їх виявили розвідники

Сили спеціальних операцій знищили 15 човнів росіян у Херсонській області. З’явилося ефектне відео знищення ворожих плавзасобів.

Його опублікував Генеральний штаб ЗСУ. Там уточнили, що успішне полювання на російські човни провели оператори 73 морського центру ССО, які продовжують знищувати ворога на Херсонському напрямку.

Півтора десятка російських човнів різного типу було виявлено під час розвідки. По них відпрацювали дрони із системою скидання.

"Жодна з них більше не перевезе російських військових", — резюмували у Генштабі.

У зведенні ГШ вранці 16 липня повідомлялося, що на Придніпровському напрямку (колишній Херсонський напрямок) росіяни продовжують спроби вибити наші підрозділи з позицій. Наші воїни відбили три штурми ворожої піхоти.

Як повідомляв "Телеграф", у квітні українським військовим вдалося повернути контроль над островом Нестрига у Херсонській області, що має тактичне значення. Острів має велике значення у позиційних боях.

Також ми повідомляли, що фотографи Костянтин та Влада Ліберови разом із "Укрінформ" презентували документальний фільм "Кринки". Картина розповідає про жорстокі бої за маленьке село на лівому березі Херсонської області.