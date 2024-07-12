Важлива та унікальна історія: відбулася прем’єра фільму про оборону Кринок (відео)

Українців просять розповсюджувати цей фільм, щоб увесь світ побачив, якою ціною Україні дається свобода

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови разом із "Укрінформ" презентували документальний фільм "Кринки". Картина розповідає про жорстокі бої за маленьке село на лівому березі Херсонської області.

Прем’єра фільму відбулася 11 липня. Він доступний для перегляду на YouTube-каналі "Укрінформ TV".

Цей фільм — це докладна історія про те, як українські воїни боролися та продовжують боротися за цей населений пункт. Від Кринок нічого не залишилося через постійні обстріли росіян, крім згадки на карті та короткої довідки у Вікіпедії.

В описі фільму сказано, що Кринки були захоплені росіянами в перші дні повномасштабного вторгнення. Але українські морпіхи титанічними зусиллями спромоглися витіснити через Дніпро окупантів, переплисти річку та взяти село під свій контроль.

"Форсувавши Дніпро, провівши надскладну операцію невеликим бойовим складом, наші воїни зуміли втримати плацдарм "Кринки" в нереальних умовах, на повній видимості у ворога, при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. Це фільм про те, як не тільки вижити, а й вибратися з пекла. Живі свідчення тих, хто бачив смерть і повернувся у життя", — сказано в описі кінокартини.

Усі кадри були зняті фотографами Костянтином та Владою Ліберовими, які регулярно їздять до воїнів на фронт, щоб показати українцям та усьому світу, в яких умовах їм доводиться вести бої. Режисура, продюсування та монтаж справа рук головної редакції "Мультимедіа" "Укрінформ".

"Друзі, наш перший фільм вже у вільному доступі. Це дуже важлива і абсолютно унікальна історія про одну з найжорстокіших ділянок українського фронту. Обвалена логістика, майже повна відсутність евакуацій, 60-70 КАБів на день – воювати там неймовірно важко, а люди, що утримують цей плацдарм справжні герої. Цей фільм — наша правдива історія про них. Будь ласка, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей могли подивитись цю історію", — написали вони в Instagram.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Кринках росіяни розстріляли полонених українців. Стало відоме ім’я офіцера, який міг віддати злочинний наказ.