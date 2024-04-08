Розстріл полонених українців у Кринках: озвучено ім’я та дані офіцера РФ, який міг дати наказ

В даний час встановлюються деталі інциденту

Росіяни опублікували відео розстрілу українських військовополонених у районі села Кринки на Херсонщині для створення видимості успіху на цьому напрямі фронту. Так вважає речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

В даний час встановлюються деталі інциденту. Подробиці керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила під час телемарафону.

"За цим інцидентом деталі ще встановлюються. Тому що з такого відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею разом із правоохоронними органами", — розповіла Гуменюк.

За словами речника, окупанти продовжують штурми на Херсонщині. Гуменюк каже, що російські загарбники регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових із плацдарму на Лівобережжі. Але вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це теж не призвело до результату. Траплялося і до 16 штурмів на добу. Але втрачали 60% особового складу та поверталися ні з чим", — пояснила речниця.

Гуменюк нагадала, що раніше ворог уже розстрілював беззбройних військовополонених. "Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту, і всі вони документуються та лягають в основу подальшого кримінального провадження", — зазначає вона.

Тим часом у росЗМІ з’явилася інформація про те, що нібито вже встановлено особу командира підрозділу окупантів, за наказом якого розстріляли українських військовополонених у районі Кринок. База даних про окупантів та колаборантів Evocation заявляє, що наказ про розстріл українських військовополонених під Кринками віддав полковник Сергій Іштуганов. Зазначається, що нібито військовий злочин скоїли російські десантники для залякування бійців ЗСУ.

На фото Сергій Іштуганов

Також уточнюється, що саме окупанти з 328 десантного полку ЗС РФ стерли Кринки з землі і причетні до цілої низки військових злочинів.

У Головному управлінні розвідки у свою чергу повідомили, що зараз інформація про військовий злочин РФ збирається та перевіряється. Наразі відомо, що Іштуганов воює проти України з початку повномасштабного вторгнення у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, був заступником командира. Саме цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом. Пізніше брав участь у боях на Донеччині. У грудні 2022 Іштуганов отримав нагороду від російського диктатора Володимира Путіна — зірку "героя Росії".

Нагадаємо, що 7 квітня у мережі з’явилося відео розстрілу українських військових поблизу Кринок Херсонської області. На записі видно, що представник ЗС РФ робить у трьох беззбройних нерухомих військових кілька пострілів.

Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочато розслідування за фактом розстрілу трьох беззбройних бійців. Правоохоронці заявили, що систематичні страти полонених свідчать про підтримку таких дій найвищим командуванням ЗС РФ.

Український омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, що Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл російськими окупантами українських військовополонених.

Раніше "Телеграф" повідомив, що п’яний російський окупант розстріляв двох мирних жителів та намагався зґвалтувати жінку у Запорізькій області.