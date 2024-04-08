Расстрел пленных украинцев в Крынках: озвучено имя и данные офицера РФ, который мог дать приказ

В настоящее время устанавливаются детали инцидента

Россияне опубликовали видео расстрела украинских военнопленных в районе села Крынки Херсонской области для создания видимости успеха на этом направлении фронта. Так считает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента. Подробности руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила во время телемарафона.

"По этому инциденту детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами", — рассказала Гуменюк.

По словам спикера, оккупанты продолжают штурмы на Херсонщине. Гуменюк говорит, что российские захватчики регулярно ищут новые тактики для того, чтобы выбить украинских военных из плацдарма на Левобережье. Но все они не имеют результата.

"Они пытались увеличить количество штурмов, заходить с разных сторон, это тоже не привело к результату. Случалось и до 16 штурмов в сутки. Но теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем", — пояснила спикер.

Гуменюк напомнила, что ранее враг уже расстреливал безоружных военнопленных. "Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта, и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства", — отмечает она.

Тем временем в росСМИ появилась информация о том, что якобы уже установлена личность командира подразделения оккупантов, по приказу которого расстреляли украинских военнопленных в районе Крынок. База данных об оккупантах и коллаборантах Evocation заявляет, что приказ о расстреле украинских военнопленных под Крынками отдал полковник Сергей Иштуганов. Отмечается, что якобы военное преступление совершили российские десантники для устрашения бойцов ВСУ.

На фото Сергей Иштуганов

Также уточняется, что именно оккупанты из 328 десантного полка ВС РФ стёрли Крынки с лица земли и причастны к целому ряду военных преступлений.

В Главном управлении разведки в свою очередь сообщили, что сейчас информация о военном преступлении РФ собирается и проверяется. На данный момент известно, что Иштуганов воюет против Украины с начала полномасштабного вторжения в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, был заместителем командира. Именно это подразделение пыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом. Позже участвовал в боях в Донецкой области. В декабре 2022 года Иштуганов получил награду от российского диктатора Владимира Путина – звезду "героя России".

Напомним, что 7 апреля в сети появилось видео расстрела украинских военных вблизи Крынок Херсонской области. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в трех безоружных неподвижных военных несколько выстрелов.

Офис генерального прокурора сообщил, что начато расследование по факту расстрела трех безоружных бойцов. Правоохранители заявили, что систематические казни пленных свидетельствуют о поддержке таких действий высшим командованием ВС РФ.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных.

Ранее "Телеграф" сообщил, что пьяный российский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину в Запорожской области.