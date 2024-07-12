Важная и уникальная история: состоялась премьера фильма про оборону Крынок (видео)

Украинцев просят распространять этот фильм, чтобы весь мир увидел, какой ценой Украине дается свобода

Фотографы Константин и Влада Либеровы вместе с "Укринформ" презентовали документальный фильм "Крынки". Картина рассказывает о жестоких боях за маленькое село на левом берегу Херсонской области.

Премьера фильма состоялась 11 июля. Он доступен к просмотру на YouTube-канале "Укринформ TV".

Этот фильм — это подробная история о том, как украинские воины сражались и продолжают сражаться за этот населенный пункт. От Крынок ничего не осталось из-за постоянных обстрелов россиян, кроме упоминания на карте и короткой справки в Википедии.

В описании к фильму сказано, что Крынки были захвачены россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Но украинские морпехи титаническими усилиями смогли вытеснить через Днепр оккупантов, переплыть реку и взять село под свой контроль.

"Форсировав Днепр, проведя сверхсложную операцию небольшим боевым составом, наши воины сумели удержать плацдарм "Крынки" в нереальных условиях, на полной видимости у врага, при непрерывных обстрелах по всему возможному вооружению. Это фильм о том, как не только выжить, но и выбраться из ада. Живые свидетельства тех, кто видел смерть и вернулся в жизнь", — сказано в описании кинокартины.

Все кадры были сняты фотографами Константинов и Владой Либеровыми, которые регулярно ездят к воинам на фронт, чтобы показать украинцам и всему миру, в каких условиях им приходится вести бои. Режиссура, продюсирование и монтаж дело рук главной редакции "Мультимедиа" "Укринформ".

"Друзья, наш первый фильм уже в свободном доступе. Это очень важная и абсолютно уникальная история об одном из самых жестоких участков украинского фронта. Обрушенная логистика, почти полное отсутствие эвакуаций, 60-70 КАБов в день – воевать там невероятно тяжело, а люди, удерживающие этот плацдарм настоящие герои. Этот фильм – наша правдивая история о них. Пожалуйста, распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей могли посмотреть эту историю", — написали фотографы в своем Instagram.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Крынках россияне расстреляли пленных украинцев. Стало известно имя офицера, который мог отдать преступный приказ.