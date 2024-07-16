Ни одна не уцелела: полтора десятка российских лодок уничтожены в Херсонской области, эффектное видео

Их обнаружили разведчики

Силы специальных операций уничтожили 15 лодок россиян в Херсонской области. Появилось эффектное видео истребления вражеских плавсредств.

Его опубликовал Генеральный штаб ВСУ. Там уточнили, что успешную охоту на российские лодки провели операторы 73 морского центра ССО, которые продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении.

Полтора десятка российских лодок разного типа были обнаружены во время ведения разведки. По ним отработали дроны с системой сброса.

"Ни одна из них больше не перевезет российских военных", — резюмировали в Генштабе.

В сводке ГШ утром 16 июля сообщалось, что на Приднепровском направлении (бывшее Херсонское направление) продолжают попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Наши воины отразили три штурма вражеской пехоты.

Как сообщал "Телеграф", в апреле украинским военным удалось вернуть контроль над островом Нестрыга в Херсонской области, имеющем тактическое значение. Остров имеет большое значение в позиционных боях.

Также мы сообщали, что фотографы Константин и Влада Либеровы вместе с "Укринформ" презентовали документальный фильм "Крынки". Картина рассказывает о жестоких боях за маленькое село на левом берегу Херсонской области.