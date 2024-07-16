От сел практически ничего не осталось: ВСУ отступили из Крынок и Урожайного

Отвод войск произошел с целью сохранения личного состава

Украинские военные вышли из двух населенных пунктов. Оба в настоящее время практически разрушены, а потому удерживать их больше не было смысла.

Об этом сообщили "Телеграфу" осведомленные источники в Генштабе. Речь идет о Крынках (в Херсонской области) и Урожайном (Донецкая область).

Ситуация в Кринках была и без того напряженной из-за необходимости осуществлять снабжение войск на левом берегу через Днепр, однако в настоящее время село было практически разрушено, а потому держать там оборону стало лишено смысла.

Подобная ситуация также произошла и в Урожайном, где позиции были разрушены в ходе длительных боев и стали более не пригодными к ведению обороны.

Собеседник отметил, что ради сохранения жизни украинских военных было принято решение отступить на более выгодные позиции.

Стоит отметить, что Урожайное было оккупировано российскими войсками в самом начале российского вторжения, а захватчики вошли туда еще 7 марта 2022 года. Однако в ходе контрнаступления летом 2023 года его вернули под контроль Украины силами 35-й бригады морской пехоты.

Крынки находились под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года, однако после разрушения россиянами Каховской ГЭС в августе 2023 года село было временно затоплено, что позволило украинским военным занять там оборону. Несмотря на численное преимущество оккупантов, ВСУ удавалось держать оборону с октября 2023 года.

Как сообщалось ранее, Силы специальных операций уничтожили 15 лодок россиян в Херсонской области. Появилось эффектное видео истребления вражеских плавсредств.