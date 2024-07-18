Війна — день 876: росіяни готують нові штурмові групи для Вовчанська і тиснуть на Донбасі

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують наступальні дії на ряді напрямків на сході України з активним застосуванням авіаударів. Найбільш жорсткі битви відбуваються на Покровському та Торецькому напрямках. Крім того, згідно з даними ЗСУ, окупанти мають намір активізуватися на Харківському напрямку та готують нові штурмові групи для того, щоб знову спробувати захопити Вовчанськ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Кілька російських дронів помічено на півдні та сході України. У районі Дніпра чули звуки роботи ППО

00:00 У Києві було чутно вибух у Дарницькому районі, через що повідомлялося про пожежу через падіння уламків. У КМДА пізніше повідомили, що рятувальники пожежі так і не знайшли, тому прочісування району продовжується.

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте за посиланням: Війна — день 873: бої по всій лінії фронту не вщухають, попри нестерпну спеку

З ситуацією в Україні за 16 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 874: росіяни активізувалися ще на двох напрямках та випробовують півторатонні авіабомби

Про новини та події 17 липня ми розповідали тут: Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки