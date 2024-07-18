Кринки ще тримаються? У ЗСУ зробили нову заяву

ЗСУ ще не пішли з лівого берега

Після появи інформації про те, що українські війська вийшли з Кринок, у ЗСУ зробили заяву на цю тему. Зокрема, там зазначили, що бої на лівому березі не закінчилися.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою морської піхоти у Facebook. Зазначається, що бої у районі населеного пункту Кринки продовжуються, як і в інших місцях на лівому березі Дніпра.

При цьому там визнали, що більшу частину позицій українських військових у Кринках було повністю зруйновано внаслідок інтенсивного та тривалого вогню росіян. Також у ЗСУ додали, що сам населений пункт теж було знищено.

"Водночас, українські захисники й надалі перебувають на певних позиціях та плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат", — йдеться у повідомленні.

Довідково: Кринки перебували під російською окупацією з 24 лютого 2022 року, проте після руйнування росіянами Каховської ГЕС у серпні 2023 року село було тимчасово затоплено, що дозволило українським військовим зайняти там оборону. Попри чисельну перевагу окупантів, ЗСУ вдавалося тримати оборону з жовтня 2023 року до липня 2024 року, коли з’явилася інформація про те, що їм довелося піти звідти.

Як повідомлялося раніше, журналісти видання "Слідство.Інфо" напередодні повідомили, що 788 військовослужбовців офіційно вважаються зниклими безвісти під час боїв за Кринки.