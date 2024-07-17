Цифра вражає: стало відомо, скільки українських військових зникли безвісти в Кринках за дев’ять місяців

За офіційною статистикою загиблих втричі менше

За період з жовтня 2023 року по кінець червня 2024 року у Кринках на Херсонщині, звідки нещодавно відступили Сили оборони, зникли безвісти 788 українських військових. Офіційна кількість загиблих складає 262 людини, тобто втричі менше.

Про це повідомляють журналісти видання "Слідство.Інфо" з посиланням на правоохоронні органи. Саме 788 чоловіків офіційно вважаються зниклими безвісти та розшукуються поліцією.

"788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові відійшли з Кринок у Херсонській області. Також вони вийшли з Урожайного на Донеччині. Українські оборонці зайняли більш вигідні позиції

Для довідки: ЗСУ повернули під свій контроль Кринки у жовтні 2023 року. Село утримували дев’ять місяців попри чисельну перевагу ворога. У Генштабі підтвердили, що Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції. Утримувати Кринки немає сенсу через великі руйнування.

Сили оборони відвоювали Кринки у росіян у ході контрнаступу

Раніше ми повідомляли про скандал навколо військового, якого повернули з російського полону. Його звинуватили у співпраці з ворогом. Ексклюзивно для "Телеграфу" цю ситуацію прокоментували у ГУР.