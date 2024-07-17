Цифра поражает: стало известно, сколько украинских военных пропали без вести в Крынках за девять месяцев

По официальной статистике, погибших втрое меньше

За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года в Крынках Херсонской области, откуда недавно отступили Силы обороны, пропали без вести 788 украинских военных. Официальное количество погибших составляет 262 человека, то есть втрое меньше.

Об этом сообщают журналисты издания "Следство.Инфо" со ссылкой на правоохранительные органы. Именно 788 мужчин официально числятся пропавшими без вести и разыскиваются полицией.

"788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и наконец похоронить, значительно меньше — 262 защитника за этот период", — говорится в материале издания.

Напомним, что недавно украинские военные отошли из Крынок в Херсонской области. Также они вышли из Урожайного Донецкой области. Украинские защитники заняли более выгодные позиции.

Для справки: ВСУ вернули под свой контроль Крынки в октябре 2023 года. Село удерживали девять месяцев, несмотря на численное преимущество врага. В Генштабе подтвердили, что Силы обороны отошли на более выгодные позиции. Удерживать Крынки нет смысла из-за больших разрушений.

Силы обороны отвоевали Крынки у россиян в ходе контрнаступления

Ранее мы сообщали о скандале вокруг военного, которого вернули из российского плена. Его обвинили в сотрудничестве с врагом. Эксклюзивно для "Телеграфа" эту ситуацию прокомментировали в ГУР.