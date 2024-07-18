Крынки еще держатся? В ВСУ сделали новое заявление

ВСУ еще не ушли с левого берега

После появления информации о том, что украинские войска вышли из Крынок, в ВСУ сделали заявление на эту тему. В частности там отметили, что бои на левом берегу не закончились.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой морской пехоты в Facebook. Отмечается, что бои в районе населенного пункта Крынки продолжаются, как и в других местах на левом берегу Днепра.

При этом там признали, что большая часть позиций украинских военных в Крынках была полностью разрушена вследствие интенсивного и длительного огня россиян. Также в ВСУ добавили, что сам населенный пункт тоже был уничтожен.

"В то же время, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", — говорится в сообщении.

Для справки: Крынки находились под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года, однако после разрушения россиянами Каховской ГЭС в августе 2023 года село было временно затоплено, что позволило украинским военным занять там оборону. Несмотря на численное преимущество оккупантов, ВСУ удавалось держать оборону с октября 2023 года и до июля 2024 года, когда появилась информация о том, что им пришлось уйти оттуда.

Как сообщалось ранее, журналисты издания "Слідство.Инфо" накануне сообщили, что 788 военнослужащих официально числятся пропавшими без вести в ходе боев за Крынки.