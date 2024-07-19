Прилет прямо по детской площадке: Зеленский показал фото последствий ракетного удара по Николаеву

Три человека убиты ударом, в том числе и ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских кафиров гражданской инфраструктуры в Николаеве, который произошел в пятницу, 19 июля. На этот раз террористы попали в детскую площадку вблизи многоэтажного жилого дома.

Об этом написал глава государства в своем Telegram. Опубликовал фотографии с последствиями удара.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — написал президент.

"Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", — заключил Зеленский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также опубликовал информацию о вражеском ударе по Николаеву. Сообщение сделал в своем Telegram-канале.

"Ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным на этот момент, погибли три человека – мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. Всего по меньшей мере 5 жителей получили ранения", — написал Клименко.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия – кроме трех домов разрушений испытал и детский сад, расположенный рядом.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после объявления воздушной тревоги в ряде областей в Днепре услышали сильный взрыв. В пригороде противовоздушная оборона успешно отработала по российскому разведывательному дрону, хотя это достаточно сложная цель для ПВО.