Взрыв в Днепре: стало известно, почему было громко (фото)

От сирены до взрыва прошло 7 минут

После объявления воздушной тревоги в ряде областей, в Днепре услышали сильный взрыв. В пригороде противовоздушная оборона успешно отработала по российскому разведывательному дрону, хотя это достаточно сложная цель для ПВО.

О взрыве в Днепре в 10.27 сообщают корреспонденты "Телеграфа". Официально информацию о работе ПВО подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Над областью сбили разведывательный БпЛА. По вражеской цели отработало подразделение ПВК "Восток", — говорится в сообщении главы ОВА.

На работу ПВО указывает фото последствий после взрыва. В небе был виден дым, характерный для сбивания воздушной цели.

Дым после сбития дрона

За несколько минут до взрыва в Днепре мониторинговые каналы сообщали, что зафиксировано пять разведывательных дронов. Один из них был сбит в пригороде. В 10:36 объявили отбой воздушной тревоги для Днепропетровщины.

Отметим, что в пределах Украины осталось несколько разведывательных дронов. По последним данным, вражеские беспилотники летели в направлении Кривого Рога, Харькова и Херсонщины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне могли продвинуться вглубь Донбасса. На карте DeepState за сутки произошло три весомых изменения.