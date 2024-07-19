В Николаеве прогремели взрывы: оккупанты атаковали жилой район, есть погибший и пострадавшие

К месту происшествия выехали машины скорой помощи

Вечером 19 июля в городе Николаев раздались взрывы. В сети стали появляться первые подробности об атаке со стороны российских захватчиков.

В одном из местных пабликов сообщают, что прилет был по жилому району. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете в Николаевской области.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил данную информацию. В свою очередь глава Николаевской ОВА пишет, что на место происшествия выехали машины скорой помощи.

В популярном паблике "Николаевский Ванек" сообщают что в результате атаки по городу погибла одна женщина.

"По состоянию на данный момент известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилищного сектора", — рассказал мєр Сенкевич.

Подробности происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 июля в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Позже выяснилось, что над Днепропетровской области кружил разведывательный беспилотный летательный аппарат.