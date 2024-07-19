У Миколаєві пролунали вибухи: окупанти атакували житловий район, є загиблий та постраждалі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До місця пригоди виїхали машини швидкої допомоги
Увечері 19 липня у місті Миколаїв пролунали вибухи. У мережі почали з’являтися перші подробиці атаки з боку російських загарбників.
В одному з місцевих пабліків повідомляють, що приліт був по житловому району. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про ворожу ракету у бік Миколаївської області.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив цю інформацію. Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА пише, що на місце події виїхали машини швидкої допомоги.
У популярному пабліку "Николаевский Ванек" повідомляють, що в результаті атаки по місту загинула одна жінка. Сєнкевич своєю чергою підтвердив ці дані.
"Станом на цей час відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний. Також є пошкодження житлового сектору", — розповів Сєнкевич.
Подробиці цієї жахливої події наразі встановлюються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 липня у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Пізніше з’ясувалося, що у Дніпропетровській області кружляв розвідувальний безпілотний літальний апарат.