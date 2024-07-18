Вибух у Дніпрі: стало відомо, чому було гучно (фото)

Від сирени до вибуху минуло 7 хвилин

Після оголошення повітряної тривоги у ряді областей, у Дніпрі почули сильний вибух. У передмісті протиповітряна оборона успішно відпрацювала по російському розвідувальному дрону, хоча це досить складна ціль для ППО.

Про вибух у Дніпрі о 10:27 повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Офіційно інформацію про роботу ППО підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Над областю збили розвідувальний БпЛА. По ворожій цілі відпрацював підрозділ ПвК "Схід", ― йдеться у повідомленні очільника ОВА.

На роботу ППО також вказує фото наслідків після вибуху. У небі було видно дим, характерний для збиття повітряної цілі.

Дим після збиття дрону

За декілька хвилин до вибуху у Дніпрі моніторингові канали повідомляли, що зафіксовано п’ять розвідувальних дронів. Один з них збили у передмісті. О 10:36 оголосили відбій повітряної тривоги для Дніпропетровщини.

Зазначимо, що в межах України залишилось декілька розвідувальних дронів. За останніми даними, ворожі безпілотники летіли у напрямку Кривого Рогу, Харкова та Херсонщини.

Раніше "Телеграф"" повідомляв, що росіяни могли просунутись углиб Донеччини. На карті DeepState за добу відбулось три вагомі зміни.