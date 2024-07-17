"Королева шершнів" вражає: на що здатний найбільший український універсальний FPV-дрон (відео)

Дрон може переносити інші безпілотники

Українські інженери зі спільноти "Дикі шершні" показали свою розробку — великий універсальний безпілотник, який є найбільшим у своєму роді. Його назвали "Королева Шершнів", адже він може виконати не тільки завдання бомбера та мінера, а й бути транспортним дроном, носити ретранслятор чи інші безпілотники.

"Дикі шершні" розповіли, в чому секрет створення дрона та як їм це вдалося. На створення дрона пішло три місяці. Після бойових тестів на фронті безпілотник запустили в серійне виробництво. Секретом успіху називають українські складові: "Успіх ми отримали завдяки українській електроніці, яка була створена під час війни і на досвіді наших FPV операторів. Наразі дрон складається на 65% з українських комплектуючих".

На фронті працює вже понад сто "Королев Шершнів". Стільки ж виготовляється.

Вантажопідйомність дрона — 9,5 кг, взлітна маса — 18 кг, може підтримувати радіо та відео зв’язок на відстані 25 км як ретранслятор. Але інженерів створення універсального дрона не зупинило. Наразі готують нову версію "Королеви шершнів", що підніматиме вдвічі більше бойової ваги та матиме спецзв’язок.

Раніше "Телеграф" розповідав про український дрон "Фурія", який допомагає наводити артилерію та проводить дорозвідку. Вони вправно працюють разом з розрахунками РСЗВ.