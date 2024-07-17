"Королева шершней" впечатляет: на что способен крупнейший украинский универсальный FPV-дрон (видео)

Дрон может переносить другие беспилотники

Украинские инженеры из сообщества "Дикие шершни" показали свою разработку — большой универсальный беспилотник, который является самым большим в своем роде. Его назвали "Королева Шершни", ведь он может выполнить не только задачи бомбера и минера, но и быть транспортным дроном, носить ретранслятор или другие беспилотники.

"Дикие шершни" рассказали, в чем секрет создания дрона и как им это удалось. На создание дрона ушло три месяца. После боевых тестов на фронте беспилотник был запущен в серийное производство. Секретом успеха называют украинские составляющие: "Успех мы получили благодаря украинской электронике, которая была создана во время войны и на опыте наших FPV операторов. В настоящее время дрон состоит на 65% из украинских комплектующих".

На фронте работает уже более ста "Королев Шершней". Столько же производится.

Грузоподъемность дрона – 9,5 кг, взлетная масса – 18 кг, может поддерживать радио и видео связь на расстоянии 25 км как ретранслятор. Но инженеров создание универсального дрона не остановило. Сейчас готовят новую версию "Королевы шершней", которая будет поднимать вдвое больше боевого веса и спецсвязь.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской дрон "Фурия", которая помогает наводить артиллерию и проводит доразведку. Они умело работают вместе с расчетами РСЗО.