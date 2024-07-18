Україна стала першим замовником нового німецького FPV-дрона: чим він особливий (фото)

Отримає дрон першим підрозділ ГУР

Україна використовує на фронті чимало німецького озброєння. Невдовзі його стане більше. Україна стане першим отримувачем нового FPV-безпілотника MAUS від компанії Donaustahl.

"Мауси" першими отримають у спецпідрозділі ГУР МОУ Kraken. Про це повідомили у компанії-виробнику. "Система "Маус" може використовуватися для атак FPV-камікадзе з боєголовкою, для атак по піхотинцям і в бою з танками. Бойова дальність – п’ять-сім кілометрів", — йдеться в заяві.

Вперше дрон MAUS показали в червні. Портал "Діфенс експрес" зазначає, що дрон називають першою в світі адаптивною платформою для операцій вдень та вночі. Окрім дальності в 5-7 км відомо, що дрон може підняти корисне навантаження у 2,7 кг. Висоту набирає зі швидкістю 18-22 м/с. Перемикання між типами боєприпасів займає кілька секунд, має систему швидкого скидання.

Компанія також проводить експерименти зі штучним інтелектом для розпізнавання цілей. Це допоможе дрону "бачити" в умовах використання засобів радіоелектроної боротьби.

Дрон MAUS

Раніше "Телеграф" розповідав про український мега-дрон, який не тільки може сам бути бомбером та камікадзе, а й стати носієм інших дронів чи ретранслятором. Мова про новий безпілотник "Королева шершнів".