Украина стала первым заказчиком нового немецкого FPV-дрона: чем он особенный (фото)

Получит дрон первым подраздел ГУР

Украина использует на фронте немало немецкого вооружения. Вскоре его станет больше. Украина станет первым получателем нового FPV-беспилотника MAUS от компании Donaustahl.

Маусы первыми получат в спецподразделении ГУР МОУ Kraken. Об этом сообщили в компании-производителе. "Система "Маус" может использоваться для атак FPV-камикадзе с боеголовкой, для атак по пехотинцам и в бою с танками. Боевая дальность – пять-семь километров", — говорится в заявлении.

Впервые дрон Maus показали в июне. Портал "Дифенс экспресс" отмечает, что дрон называют первой в мире адаптивной платформой для операций днем и ночью. Кроме дальности в 5-7 км известно, что дрон может поднять полезную нагрузку в 2,7 кг. Высоту набирает со скоростью 18-22 м/с. Переключение между типами боеприпасов занимает несколько секунд, имеет систему быстрого сброса.

Компания также проводит эксперименты с искусственным интеллектом для распознавания целей. Это поможет дрону "видеть" в условиях использования средств радиоэлектронной борьбы.

Дрон MAUS

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском мега-дроне, который не только может сам быть бомбером и камикадзе, но и стать носителем других дронов или ретранслятором. Речь о новом беспилотнике "Королева шершней".