В Україні збиратимуть чеську гвинтівку нового покоління. Її показники викликають повагу

Гвинтівка вже успішно воює у лавах Сил оборони України

Під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з його колегою з Чехії Петром Фіалою було підписано низку угод про співпрацю у військовій сфері. Зокрема, йшлося про виробництво в Україні патронів та нової штурмової гвинтівки.

Про це повідомив сам Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. При цьому український прем’єр не уточнив, якої саме.

Найімовірніше йдеться саме про CZ BREN 2, оскільки ще в лютому АТ "Укроборонпром" повідомив про укладення договору про складання даних гвинтівок за ліцензією виробника, компанії Česká zbrojovka as, дочірньою компанією чеської Colt CZ Group SE.

CZ BREN 2 відноситься до гвинтівок, які зброярі називають Next Generation Service Rifle або гвинтівки наступного покоління. Їхньою головною відмінністю від попередніх є так звана модульність, тобто можливість комплектувати зброю під конкретне завдання:

з коротким стволом як карабін для виконання спецзадач;

з товстим стволом як ручний кулемет;

зі стандартним стволом як звичайна гвинтівка.

Вперше гвинтівка CZ BREN була показана у 2009-му році. Вона була створена максимально легкою, з деталями із алюмінієвого сплаву, удароміцного та негорючого пластику, що дало вагу в 3,6 кг, що на 0,2 кг легше АК. Запобіжник і перемикач режимів вогню, рукоятка затвора та затримка затвора можуть встановлюватися на будь-яку сторону в залежності від переваг користувача.

У жовтні 2015 року СZ показали оновлену версію під назвою Bren 2, яка отримала покращену ергономіку та функціональність та знизили вагу ще на 0,5 кілограма. І саме цю гвинтівку тепер можуть виробляти в Україні.

Тим часом в Україні можна купити гвинтівку AR-15, з якої було поранено Дональда Трампа.