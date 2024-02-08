Кулемет Максима та гвинтівка Мосіна: ЗМІ розповіли про стару зброю в руках росіян

Кулемети ДП-28 та "Максим", гвинтівки СКС та "мосінка" – у діло йде все

Російські війська, які воюють в Україні, змушені використовувати застаріле озброєння, оскільки нового взяти немає звідки – російський оборонпром, який працює собі у збиток, нездатний забезпечити усі потреби армії. В руках російських солдатів можна побачити кулемети та гвинтівки часів Першої світової війни, а у танкових підрозділах – танки 50-х років минулого сторіччя.

Про це пише видання Newsweek. Воно зазначає, що кожен оприлюднений факт отримання російськими солдатами застарілої зброї викликає натуральну істерику у прихильників війни в Росії.

Зокрема, росіяни використовують на фронті дисковий кулемет Дегтярьова ДП-28 розробки 1928 року, кулемет Максим Хайрема Максима зразка 1883/1910 року, запаси яких Радянський Союз зберіг ще з часів Другої світової війни, гвинтівки Мосіна 1891/1930 року, та іншу застарілу зброю. Один з російських терористів-воєнкорів, так званий "Топаз", визнав, що під час вторгнення РФ на Донбас у 2014 році банди "ополчєнцєв" використовували стару зброю – протитанкові рушниці ПТРД 1940 року, карабіни СКС 1949 року та навіть тих самих "мосінок". Але зараз відсутність новітнього озброєння стала величезною проблемою.

Втім, підкреслює видання, стара зброя, може, й стара та морально застаріла, але вона не втрачає свою головну функцію – вести вогонь та вбивати. Саме тому її передають на фронт, де після величезних втрат та знищення великої кількості стрілецької зброї є потреба в усьому, що стріляє.

"Деякі види зброї можуть використовуватися дуже довго, оскільки вони виконують незмінну функцію… Зброя, створена багато десятиліть тому, як і раніше актуальна, тому що основоположні принципи та тактика ведення війни не змінилися. Автомату АК-47 вже майже 70 років, і він мало змінився. Незмінними залишилися і прості пістолети та кулемети, наприклад, M2 Browning, який використовується досі", – сказав виданню Семюел Бендетт, аналітик американського Center for Naval Analyses.

Наприклад, за словами Бендетта, росіяни саме тому використовують перші радянські основні бойові танки Т-54 та Т-55 у бою. Росіяни не кидають їх у прямий танковий бій, використовуючи радше як машини підтримки піхоти, або ж машини-камікадзе.

І це не єдиний приклад. Російська армія під час одного зі штурмів Авдіївки використала вантажівки – так звані "полуторки", ГАЗ, випущені ще до початку Другої світової. А український військовий під час однієї з ракетних атак РФ на Україну примудрився збити російську крилату ракету з крупнокаліберного американського кулемета M2 Browning.

Як раніше писав "Телеграф", російські терористи чи то через нестачу ракет, чи то з метою виснажити українську протиповітряну оборону почали бити по Україні зовсім вже архаїчними ракетами. Наприклад, нещодавно було зафіксовано атаку по Україні протикорабельною ракетою П-35 розробки 1960-х років.