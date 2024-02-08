Пулемет Максима и винтовка Мосина: СМИ рассказали о старом оружии в руках россиян

Пулеметы ДП-28 и "Максим", винтовки СКС и "мосинка" – в дело идет все

Воюющие в Украине российские войска вынуждены использовать устаревшее вооружение, поскольку нового взять неоткуда – российский оборонпром, работающий себе в убыток, неспособен обеспечить все потребности армии. В руках русских солдат можно увидеть пулеметы и винтовки времен Первой мировой войны, а в танковых подразделениях – танки 50-х годов прошлого столетия.

Об этом пишет издание Newsweek. Оно отмечает, что каждый обнародованный факт получения русскими солдатами устаревшего оружия вызывает натуральную истерику у сторонников войны в России.

В частности, россияне используют на фронте дисковый пулемет Дегтярева ДП-28 разработки 1928, пулемет "Максим" Хайрема Максима образца 1883/1910 года, запасы которых Советский Союз сохранил еще со времен Второй мировой войны, винтовки Мосина 1891/1930 года и другое устаревшее оружие. Один из российских террористов-военкоров, так называемый "Топаз", признал, что во время вторжения РФ на Донбасс в 2014 году банды "ополченцев" использовали старое оружие – противотанковые ружья ПТРД 1940 года, карабины СКС 1949 года и и даже тех же "мосинок". Но сейчас отсутствие нового вооружения стало большой проблемой.

Впрочем, подчеркивает издание, старое оружие, может, и старое и морально устаревшее, но оно не теряет свою главную функцию – вести огонь и убивать. Поэтому его передают на фронт, где после огромных потерь и уничтожения большого количества стрелкового оружия есть потребность во всем, что стреляет.

"Некоторые виды оружия могут использоваться очень долго, поскольку они выполняют неизменную функцию… Оружие, созданное много десятилетий назад, по-прежнему актуально, потому что основополагающие принципы и тактика ведения войны не изменились. Автомату АК-47 уже почти 70 лет, и он мало изменился. Неизменными остались и простые пистолеты и пулеметы, например, используемый до сих пор M2 Browning", – сказал изданию Сэмюэл Бендетт, аналитик американского Center for Naval Analyses.

К примеру, по словам Бендетта, россияне именно поэтому используют первые советские основные боевые танки Т-54 и Т-55 в бою. Россияне не бросают их в прямое танковое сражение, используя скорее как машины поддержки пехоты, или же машины-камикадзе.

И это не единственный пример. Российская армия во время одного из штурмов Авдеевки использовала грузовики – так называемые "полуторки", ГАЗ, выпущенные еще до начала Второй мировой. А украинский военный во время одной из ракетных атак РФ на Украину умудрился сбить российскую крылатую ракету из крупнокалиберного американского пулемета M2 Browning.

Как ранее писал "Телеграф", российские террористы то ли из-за нехватки ракет, то ли с целью истощения украинской противовоздушной обороны начали бить по Украине совсем уж архаическими ракетами. Например, недавно была зафиксирована атака по Украине противокорабельной ракетой П-35 разработки 1960-х годов.