В Украине будут собирать чешскую винтовку нового поколения. Ее показатели вызывают уважение

Винтовка уже успешно воюет в рядах Сил обороны Украины

В ходе встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с его коллегой из Чехии Петром Фиалой были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере. В частности, речь шла о производстве в Украине патронов и новой штурмовой винтовки.

Об этом сообщил сам Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. При этом украинский премьер не уточнил, какой именно.

Вероятнее всего речь идет именно о CZ BREN 2 поскольку еще в феврале АО "Укроборонпром" сообщил о заключении договора о сборке данных винтовок по лицензии производителя, компании Česká zbrojovka a.s., дочерней компанией чешской Colt CZ Group SE.

CZ BREN 2 относится к винтовкам, которые оружейники называют Next Generation Service Rifle или винтовки следующего поколения. Их главным отличием от предыдущих является так называемая модульность, то есть возможность комплектовать оружие под конкретную задачу:

с коротким стволом в качестве карабина для выполнения спецзадач;

с толстым стволом в качестве ручного пулемета;

со стандартным стволом в качестве обычной винтовки.

Впервые винтовка CZ BREN была показана в 2009-м году. Она была создана максимально легкой, с деталями ​​из алюминиевого сплава, ударопрочного и негорючего пластика, что дало вес в 3,6 кг, что на 0,2 кг легче АК. Предохранитель и переключатель режимов огня, затворная рукоятка и задержка затвора могут устанавливаться на любую сторону в зависимости от предпочтений пользователя.

В октябре 2015 года СZ показали обновленную версию под названием Bren 2, которая получила улучшенную эргономику и функциональность и снизили вес еще на 0,5 килограмма. И именно эту винтовку могут теперь производить в Украине.

Тем временем в Украине можно купить винтовку AR-15 из которой был ранен Дональд Трамп.