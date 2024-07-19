Приліт прямо по дитячому майданчику: Зеленський показав фото наслідків ракетного удару по Миколаєву

Троє людей убиті ударом, зокрема й дитина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів цивільній інфраструктурі у Миколаєві, що стався у п'ятницю, 19 липня. Цього разу терористи поцілили у дитячий майданчик поблизу з багатоповерховим житловим будинком.

Про це написав очільник держави у своєму Telegram. Опублікував світлини з наслідками удару.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", — написав президент.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", — насамкінець додав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також опублікував інформацію про ворожий удар по Миколаєву. Допис зробив у своєму Telegram-каналі.

"Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення", — написав Клименко.

Нині на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок, що розташований поруч.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після оголошення повітряної тривоги у ряді областей, у Дніпрі почули сильний вибух. У передмісті протиповітряна оборона успішно відпрацювала по російському розвідувальному дрону, хоча це досить складна ціль для ППО.