Война — день 877: россияне сосредоточили усилия в Донецкой области, а дроны СБУ не оставили в покое их в Крыму

Оперативно о главном за сутки

Россияне усиливают давление по большей части линии фронта и имеют определенные успехи в Донецкой области, в частности, они продвинулись в Калиновке, Железном и близ Карловки. В Генштабе подтверждают, что самой горячей последней оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг сохраняет значительную активность на Кураховском и Торецком направлениях. Но украинские бойцы находят способы не только дать отпор врагу на суше, в частности, в рамках операции СБУ наши воины атаковали дронами охранный пункт ВМС РФ в Крыму, когда россияне проводили там обучение.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер убежден, что безопасность Европы "начинается в Украине" и пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

"Нам нужно четко понимать, что Украина борется не только за украинский народ — и конечно это так — но и за европейский народ. За свободу, демократию и верховенство закона. Поэтому наша безопасность начинается в Украине", — сказал он.

О том, что происходило 16 июля, читайте по ссылке: Война — день 874: россияне активизировались еще на двух направлениях и испытывают полуторатонные авиабомбы

С ситуацией в Украине за 17 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 875: ВСУ отступили из двух населенных пунктов, а у россиян истощаются запасы техники

О новостях и событиях 18 июля мы рассказывали здесь: Война — день 876: россияне готовят новые штурмовые группы для Волчанска и давят на Донбассе