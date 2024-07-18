Укр

Морские и воздушные дроны СБУ поразили базу береговой охраны на озере Донузлав (видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Крым может стать ловушкой для врага Новость обновлена 18 июля 2024, 14:26
Крым может стать ловушкой для врага. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне хотели учиться, а теперь считают потери

В ночь на 18 июля дроны СБУ и Военно-морских сил ВСУ атаковали российскую базу охраны в Крыму вблизи озера Донузлав и нанесли большой ущерб врагу. В то время военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории.

Оккупационные войска не смогли защитить базу. Об этом "Телеграфу" сообщил информированный источник.

Силы обороны провели комбинированную атаку морскими и воздушными дронами. Беспилотники поразили штаб с пунктом управления, складом техники и не только.

Проинформированный источник перечислил объекты, пораженные дронами:

  • штаб с пунктом управления;
  • склад боеприпасов и техники;
  • огневые позиции;
  • электроподстанция;
  • технические сооружения.

"Это ― еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Глава СБУ Василий Малюк, "смерть ― это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", ― сообщает источник.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях атаки дронов на ростовскую нефтебазу. Стали известны новые интересные детали. Речь идет об атаке в ночь на 13 июля. После нескольких мощных взрывов начался сильный пожар. Это неприятный удар по энергетике и логистике врага. Именно на этом объекте хранился бензин и дизель для оккупационных войск.

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#СБУ #Крым #Дроны