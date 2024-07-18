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Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Крим може стати пасткою для ворога Новина оновлена 18 липня 2024, 14:26
Крим може стати пасткою для ворога. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни хотіли навчатись, а тепер рахують втрати

В ніч на 18 липня дрони СБУ і Військово-морських сил ЗСУ атакували російську базу охорони в Криму поблизу озера Донузлав та завдавали великих збитків ворогу. У той військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії.

Окупаційні війська не змогли захистити базу. Про це "Телеграфу" повідомило поінформоване джерело.

Сили оборони провели комбіновану атаку морськими та повітряними дронами. Безпілотники уразили штаб з пунктом управління, склад техніки і не тільки.

Поінформоване джерело перелічило об’єкти, вражені дронами:

  • штаб з пунктом управління;
  • склад боєприпасів і техніки;
  • вогневі позиції;
  • електропідстанція;
  • технічні споруди.

"Це ― ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть ― це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", ― повідомляє джерело.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки атаки дронів на ростовську нафтобазу. Стали відомі нові цікаві деталі. Йдеться про атаку в ніч на 13 липня. Після кількох потужних вибухів розпочалась сильна пожежа. Це неприємний удар по енергетиці та логістиці ворога. Саме на цьому об’єкті зберігався бензин та дизель для окупаційних військ.

Теги:
#СБУ #Крим #Дрони