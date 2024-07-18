Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав (відео)

Росіяни хотіли навчатись, а тепер рахують втрати

В ніч на 18 липня дрони СБУ і Військово-морських сил ЗСУ атакували російську базу охорони в Криму поблизу озера Донузлав та завдавали великих збитків ворогу. У той військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії.

Окупаційні війська не змогли захистити базу. Про це "Телеграфу" повідомило поінформоване джерело.

Сили оборони провели комбіновану атаку морськими та повітряними дронами. Безпілотники уразили штаб з пунктом управління, склад техніки і не тільки.

Поінформоване джерело перелічило об’єкти, вражені дронами:

штаб з пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

вогневі позиції;

електропідстанція;

технічні споруди.

"Це ― ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть ― це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", ― повідомляє джерело.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки атаки дронів на ростовську нафтобазу. Стали відомі нові цікаві деталі. Йдеться про атаку в ніч на 13 липня. Після кількох потужних вибухів розпочалась сильна пожежа. Це неприємний удар по енергетиці та логістиці ворога. Саме на цьому об’єкті зберігався бензин та дизель для окупаційних військ.