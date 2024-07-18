Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав (відео)
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Росіяни хотіли навчатись, а тепер рахують втрати
В ніч на 18 липня дрони СБУ і Військово-морських сил ЗСУ атакували російську базу охорони в Криму поблизу озера Донузлав та завдавали великих збитків ворогу. У той військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії.
Окупаційні війська не змогли захистити базу. Про це "Телеграфу" повідомило поінформоване джерело.
Сили оборони провели комбіновану атаку морськими та повітряними дронами. Безпілотники уразили штаб з пунктом управління, склад техніки і не тільки.
Поінформоване джерело перелічило об’єкти, вражені дронами:
- штаб з пунктом управління;
- склад боєприпасів і техніки;
- вогневі позиції;
- електропідстанція;
- технічні споруди.
"Це ― ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть ― це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", ― повідомляє джерело.
Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки атаки дронів на ростовську нафтобазу. Стали відомі нові цікаві деталі. Йдеться про атаку в ніч на 13 липня. Після кількох потужних вибухів розпочалась сильна пожежа. Це неприємний удар по енергетиці та логістиці ворога. Саме на цьому об’єкті зберігався бензин та дизель для окупаційних військ.