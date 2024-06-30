"Приклад безмежної хоробрості та професіоналізму": СБУ показала унікальні кадри звільнення Зміїного (відео)

Спецоперація складалась з декількох етапів

Два роки тому, 30 червня 2022 року, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України разом із бойовими побратимами з Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройних сил України провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Українські бійці вигнали російських окупантів з острова Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Зазначається, що дана операція складалась з декількох етапів.

У СБУ підкреслили, що операція мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України.

"Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча", — підкреслили в СБУ

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що український гарнізон на острові Зміїний після початку повномасштабного вторгнення Росії намагалися евакуювати. Проте цьому завадила погода.