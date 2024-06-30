"Пример безграничной храбрости и профессионализма": СБУ показала уникальные кадры освобождения Змеиного (видео)

Спецоперация состояла из нескольких этапов

Два года назад, 30 июня 2022 года, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины вместе с боевыми собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженных сил Украины провели уникальную и чрезвычайно важную операцию. Украинские бойцы выгнали российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Данная операция состояла из нескольких этапов.

В СБУ подчеркнули, что операция имела стратегическое значение, ведь с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря. Спецоперация по освобождению Змеиного послужила примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины.

"Помним Героев Украины, отдавших свою жизнь в этой битве. Сегодня мы продолжаем борьбу и знаем: враг обречен, а возмездие неизбежно", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что украинский гарнизон на острове Змеиный после начала полномасштабного вторжения России пытались эвакуировать. Однако этому помешала погода.