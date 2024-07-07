Нафтобаза горіла добу: ексклюзивні подробиці атаки СБУ на Краснодарський край

У СБУ обіцяють продовжувати атаки

У ніч на суботу, 6 липня, українські безпілотники влаштували спекотну ніч для мешканців Краснодарського краю РФ. Там на місцевих нафтових об’єктах біля станиці Павловська та біля станиці Ленінградська понад добу горіла масштабна пожежа.

Джерела "Телеграфа" в українських спецслужбах підтвердили, що за атакою стояли спеціалісти СБУ. Вони підтвердили, що масштабна пожежа почалася після вибухів у двох резервуарах.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, рятувальникам вдалося загасити пожежу лише на другу добу. Після цього Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких видно нафтобазу до і після.

Джерела "Телеграфа" повідомили, що дрони СБУ використовувалися для атаки на об’єкти "Лукойл-Югнєфтєпродукт", а також "Роснєфть-Кубаньнефтєпродукт". При цьому вони пошкодили щонайменше три резервуари з паливом.

"СБУ і далі вводитиме дронові економічні санкції проти об’єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК — чекайте на вибухову "бавовну", — поінформувало джерело.

Як повідомлялося раніше, у Воронезькій області запроваджено режим надзвичайної ситуації через атаку БПЛА на склад боєприпасів. В цей час рух по федеральній трасі перекрито, розпочато евакуацію місцевого населення. Склад БК продовжує детонувати.